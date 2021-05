Le Centre de Découverte des Médicaments de l’Institut Pasteur de Lille dispose d’une plateforme de criblage automatisée unique en France et bénéficie de la 1ère chimiothèque d’Europe, qui rassemble 200 000 molécules et composés. Ce chiffre porte à lui seul de très nombreux espoirs car, plus les composés sont nombreux, plus les chances sont grandes de trouver celui qui pourra corriger le défaut moléculaire à l’origine de la maladie étudiée. Cela permet d’accroître de façon importante le nombre de combinaisons possibles et les opportunités de faire les découvertes de demain.

La conception et l’optimisation de nouveaux médicaments requiert une compétence interdisciplinaire couvrant la chimie, la physique, la biologie et la modélisation in silico. En effet, le principe actif des médicaments modernes, qu’il soit d’origine synthétique ou biologique est toujours défini à l’échelle moléculaire, voire atomique. Cette structure moléculaire particulière, mise au point par les chercheurs de l’unité, est la clé de toutes les propriétés du médicament. Elle conditionne son aptitude à franchir les barrières physiques et chimiques entre les différentes biophases (intestin, sang tissus, cerveau..) de l’organisme et à atteindre la cible visée. Elle est aussi à la clé de son interaction avec la cible visée et la réalisation de l’effet désiré. Au-delà de l’objectif thérapeutique du développement d’un traitement, les molécules servent également d’outil précieux qui aident les biologistes à comprendre mieux le fonctionnement de la cellule et des organismes vivants et à vérifier que les cibles proposées pour soigner les maladies sont pertinentes. Les chercheurs travaillent sur la résistance aux antibiotiques, le diabète de type 2, certaines formes de cancers, la reconnaissance des antigènes intracellulaires par le système immunitaire et la douleur.

En savoir plus : Drug Discovery Center